Embasa informa que alguns bairros de Jequié ficará com o fornecimento de água suspenso nesta Quarta-Feira (05).

Em comunicado a imprensa, a Embasa informou que durante todo o dia de amanhã quarta-feira (04), até as 17 horas, o fornecimento de água estará suspenso nos seguintes bairros de Jequié, Joaquim Romão, Curral Novo, Cidade Nova, Fazenda Velha, Cansanção, Km 4, São Judas Tadeu, Amaralina, Algarobas, Pompilio Sampaio e Centro da cidade. Segundo informações, o fornecimento será suspenso, devido a um serviço de lavagem do Reservatório do Alto do Cruzeiro. O serviço tem previsão de término as 17 horas, mas, a normalização no abastecimento de água nos bairros, pode durar até 48 horas.

