Embasa informa que será realizado serviço de manutenção. KM 03 e Mandacaru ficará sem água

A Embasa informa que na manhã de hoje (28), será realizado serviço de manutenção em uma rede de abastecimento, e por isso o bairro do Mandacaru, ficará sem o abastecimento de água, das 07 às 17 horas. Segundo informou ainda, o bairro do KM 03 e Distrito Industrial também entrará no corte de água no dia de hoje (28). A normalização no abastecimento de água será retomado em até 48 horas.

