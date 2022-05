Embasa ouve pedidos de moradores através do Jequié Urgente e obra começa no Loteamento Sol Nascente

Depois de mais de 40 anos de espera Embasa começa obra de esgotamento sanitário na Rua Antônio Miranda Pereira, Loteamento Sol Nascente. Um pedido dos moradores feito através do BLOG JEQUIÉ URGENTE. Nossa reportagem esteve no local por duas vezes a pedido dos moradores, e manhã desta quinta-feira (26), a obra começou. Estivemos no local acompanhando o início do serviço e fomos informados que realmente será feito o esgotamento sanitário tão sonhado pelos moradores. A obra vai beneficiar em torno de 30 famílias que viviam sem esgotamento sanitário. A redação do JEQUIÉ URGENTE, agradece a sensibilidade dos diretores da Embasa, por tomarem a iniciativa de começar a obra tão sonhada pelos moradores da localidade.



https://youtu.be/9XTReGMhYYE

