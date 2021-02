Embasa realiza obras na rua Antônio Orrico e interdita ponte do São Judas Tadeu

Desde a tarde de ontem (11), a Embasa interditou a ponte do São Judas Tadeu, para realização de obras na rua Antônio Orrico. Estivemos no local fazendo uma matéria, sobre um buraco de menos de um metro de diâmetro, mas, quando a embasa esteve no local, foi verificado que as manilhas que conduz o esgoto das residências, tinha se rompido, e com isso a infiltração, fez um enorme estrago.

Toda tubulação vai ser substituída pela embasa, que já está trabalhando no local. Esperamos que seja concluída o mais rápido possível, pois os moradores e comerciantes, não aguentam mais ver aquela ponte interditada.

