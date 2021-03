Emenda parlamentar do deputado federal Leur Lomanto Junior beneficia várias entidades em Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, realizou, nesta quinta-feira, (25), a distribuição de materiais de limpeza, escritório e higiene, adquiridos com repasses de emenda parlamentar do deputado federal Leur Lomanto Junior, para Organizações da Sociedade Civil (OSC), mantenedoras de instituições voltadas ao atendimento social, na cidade.

As entidades beneficiadas foram o Centro de Reabilitação de Usuários de Drogas Ser Livre, que presta apoio a dependentes de álcool e drogas, ajudando-as a se libertarem do vício e que sobrevive exclusivamente de doações voluntárias; a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), que promove atenção integral à pessoas com deficiência intelectual e múltipla, de todas as faixas etárias, no munícipio; e a Fundação Urbano de Almeida Neto (FUAN), que abriga ex-moradores de rua e pessoas necessitadas.