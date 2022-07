Empresa começa a construção do novo Shopping Popular na Praça da Bandeira em Jequié ; ASSISTA

A empresa responsável pela construção do novo Shopping Popular de Jequié, deu início às obras na Praça da Bandeira. Segundo informações da Prefeitura do município de Jequié, serão construídos cerca de 100 boxes para comercialização de produtos. O prazo limite para entrega das obras é de oito meses, e a prefeitura acredita que a obra será entregue dentro do prazo limite.

Esperamos que com a construção do novo Shopping Popular, logo após a entrega aos contemplados, que a prefeitura faça uma fiscalização rigorosa, para não acontecer o que aconteceu no Shopping Popular no CEAVIG, onde muitos dos contemplados acabaram vendendo o local.

