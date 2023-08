Empresa de energia doa mil cestas básicas para o programa Bahia Sem Fome

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE) foi a responsável pela articulação da doação realizada pela Acelen, empresa do ramo de energia

Em busca de abraçar a campanha de promoção à segurança alimentar e nutricional do Governo da Bahia, a empresa Acelen, do ramo de energia e proprietária da Refinaria de Mataripe, em São Francisco do Conde, realizou a entrega de mil cestas básicas para o Programa Bahia Sem Fome, nesta semana, através de articulação feita pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

A doação foi realizada em duas etapas. A primeira, de 500 cestas básicas, na segunda-feira (24), entregues no Centro de Armazenamento Bahia sem Fome. A segunda, de mais 500 cestas, na quinta-feira (27), na Associação de Moradores Todos Por Campinas e na Associação Quilombola de Passé Fazenda Terra de Fogo, em São Francisco do Conde e Candeias.

O secretário da pasta, Angelo Almeida, destacou a importância da doação da empresa para o programa. “Costumo dizer que o governador Jerônimo Rodrigues foi muito assertivo com a criação do Bahia Sem Fome. Somente no estado, 1,8 milhão de pessoas vivem em situação grave de insegurança alimentar e essa doação significativa da Acelen, com certeza, ajudará na redução desse quadro”, destacou.

“Para a Acelen é gratificante participar do Bahia Sem Fome e poder contribuir com o nosso principal território de atuação. Em 2023, a ‘Segurança Alimentar’ está entre os nossos pilares de atuação para Patrocínios e Doações e essa parceria é essencial para contribuir com o que a Bahia precisa no momento”, afirmou Marcelo Lyra, vice-presidente de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da empresa. Fonte: Ascom/SDE

