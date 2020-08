Empresa doa mais de 2.200 testes rápidos para o Covid-19 em Ipiaú e Itagibá

A Atlantic Nickel, empresa controlada pelo grupo Appian Brazil, doou R$ 220 mil para ajudar a rede pública de Saúde da Bahia a custear despesas no trabalho de enfrentamento ao novo coronavírus, na região Sul. Com mais essa ação, a companhia já destinou cerca de R$ 1 milhão em doações, que beneficiaram mais de 15 mil pessoas no estado. O recurso será direcionado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipiaú, que atende a uma situação emergencial de aumento de demanda na região e se destina, exclusivamente, à estruturação e operacionalização do tratamento de pacientes infectados pela Covid-19. Desde o início da pandemia, o Governo do Estado tem buscado apoio de empresas através da força tarefa formada pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico (SDE) e do Planejamento (Seplan).

Fonte:Ascom (SDE) A doação faz parte de uma série de estratégias sociais implementadas desde o início da pandemia pela empresa. Entre elas está a compra de 1,7 mil testes rápidos entregues no último dia 29 de julho às secretarias de Saúde de Ipiaú e Itagibá, e ao Hospital Geral de Ipiaú. Com essas entregas, a empresa já completou a doação de 2,2 mil testes rápidos aos dois municípios baianos.

Comentários no Facebook:

Comentários