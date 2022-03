Empresa Jequieense é destaque no segmento Ambiental em toda Bahia

São mais de 35 anos nessa atividade, direcionando amigos, parceiros e colaboradores, o que me trouxe uma experiência valiosíssima e a descoberta de uma paixão por essas áreas. Todo esse processo precedeu o nascimento da STM Ambiental, empresa que está no mercado há 10 anos e nos permitiu acompanhar mais de 500 clientes em gestão ambiental e segurança do trabalho nas suas diferentes atividades. Alguns de nossos serviços: consultoria, treinamentos, elaboração de documentos e acompanhamento para o AVCB ( Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros), elaboração de documentos e acompanhamentos para licença ambiental, projetos arquitetônico, elaboração do LTCAT ( Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho) , envio e transmissão dos eventos do E SOCIAL, entre outros. Entre em contato e veja como podemos lhe ajudar. Diariamente empreendemos esforços para atender a todos com qualidade, agilidade e segurança, fazendo jus à confiança e credibilidade atribuídas a nossa empresa.

A STM é Administrada por Edvaldo Sodré Júnior – administrador, técnico em segurança do trabalho e gestor ambiental. Minha atuação na área teve início com a gestão de uma rede de postos de combustíveis.

