A empresa LOCAR responsável pela coleta de lixo em Jequié, fez uma alusão ao Outubro Rosa. Uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero.

