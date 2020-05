Empresa Ramarim volta a dar férias coletivas aos seus funcionários em Jequié

No final do dia de ontem (13), a direção da empresa Ramarim em Jequié voltou a começar dar férias coletivas aos seus funcionários. Ontem saiu boa parte dos seus funcionários de férias, e vai continuar no decorrer do mês de Maio.

Segundo informações, a estimativa é que até o próximo dia 30 de Maio todos os seus funcionários estejam de férias. Essa já é a segunda vez que a empresa dar ferias coletivas aos seus funcionários em Jequié depois da Pandemia do Coronavírus. Foto Arquivo Google

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários