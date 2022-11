Empresa responsável pela Zona Azul em Jequié, diz que cobrança começa dia 05/12

Na manhã desta quinta-feira (24), a empresa E-Parking, que vai administrar a zona azul na cidade de Jequié, informou em suas redes sociais, que próximos dias 01,02 e 03 de dezembro. Funcionários vão está orientando os futuros usuários sobre a cobrança e que no dia 05 de dezembro os motoristas e motociclistas que forem estacionar seus veículos nas vagas demarcadas, vai ser cobrada a tarifa de estacionamento. A reportagem do Jequié Urgente, vai entrar em contato com a empresa, para tentar tirar as dúvidas de centenas de motoristas e motociclistas a respeito da Zona Azul no município.

