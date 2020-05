Empresário é flagrado transitando na BR 116 com veículo de luxo roubado

Policiais rodoviários federais recuperaram na noite de segunda-feira (25), na BR 116 em Vitória da Conquista (BA), um veículo Honda/HR-V roubado na cidade de Salvador (BA) e que circulava clonado. O carro foi abordado em fiscalização de combate a criminalidade no km 830 da rodovia. Durante a vistoria, os policiais perceberam indícios de adulterações nos elementos identificadores do veículo. Depois de uma análise mais detalhada, foi constatado que a HR-V tem ocorrência de roubo, registrada em abril/2020 na cidade de Salvador (BA), mas estava circulando clonada, com placas de outro veículo de mesmas características, registrado em Campo Belo (MG).

os policiais, o motorista de 47 anos informou que ‘pegou’ o automóvel emprestado para fazer uma viagem ao estado de Mato Grosso do Sul. Ele foi preso em flagrante delito e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil onde vai responder pelo crime de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal Brasileiro. Informações e Foto: PRF

