Empresário jequieense Celso Lobão morre vítima da Covid-19

O empresário Celso Brandão Lobão, 66 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (30) vítima do coronavírus (Covid-19), em um hospital da cidade de Vitória da Conquista.



Celso Lobão era empresário e proprietário da Lobão Auto Center, localizada na Avenida Landulfo Caribé, em Jequié. Era um dos filhos, do saudoso comerciante Radamesse Lobão, que atuou por muitos anos no futebol amador da cidade, presidindo o Jequiezinho Esporte Clube.



Celso estava internado no leito de UTI, lutando contra a doença, mas não resistiu.



É com pesar que nossa equipe do Blog Jequié Urgente foi informada da notícia do falecimento do empresário Celso Lobão. Aos familiares, nossos sinceros sentimentos e a certeza de que Deus dará forças para superar esse difícil momento.



Via: Jequié Repórter

