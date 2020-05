Empresário jequieense se filia ao Partido “PODEMOS”, e é pré candidato a vereador

O empresário Hélder Souza se filiou ao partido “PODEMOS” que é comandado pelo Deputado Estadual Zé Coca. Hélder de 39 anos, vem de uma família bastante conhecida e conceituada em Jequié. Começou a trabalhar no comércio desde os seus 12 anos, ajudando seu pai Aurino na venda de carnes em um açougue da cidade, e depois de alguns anos entrou no ramo agropecuário, e junto ao seu irmão estão à frente da empresa Agrorural.

Mesmo a frente da empresa, Hélder ainda conseguiu conciliar seu tempo de administrador e começou os estudou na UESB, onde concluiu o curso de Biologia. Logo após a sua formatura, atuou por longos 10 anos como professor do estado, sempre lecionando em algumas escolas na zona rural do município.

Em 2013 assumiu a vice presidência do CDL em Jequié, e atualmente é vice Presidente da instituição.

Com uma presença marcante em Jequié e principalmente na zona rural do município, Hélder acabou aceitando o convite do Deputado Zé Coca, se filiou ao partido “PODEMOS” e vai almejar o seu sonho de conseguir uma vaga na câmara de Vereadores de Jequié em 2021. Por ser um conhecedor das dificuldades do povo humilde de Jequié, saber das necessidades dos empresários da cidade e das muitas dificuldades do homem do campo, Hélder se acha capaz de poder contribuir muito para a população do município.

Desejamos boa sorte ao jovem empreendedor que sempre lutou pelos seus ideais.

Comentários no Facebook:

Comentários