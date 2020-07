Empresários Jequieenses saíram às ruas em carreata para pedir a reabertura do comércio

Na manhã de ontem (28), centenas de empresários saíram as ruas da cidade de Jequié, em protesto contra o fechamento do comércio da cidade. Nossa equipe esteve em frente a Catedral de Santo Antonio, onde os empresários se reuniram e por volta das 10:30 da manhã saíram em carreata.

O comércio de Jequié permanece fechado desde o início do mê de julho, e os casos do novo Covid-19 aumentou consideravelmente durante esse mês. Provando que a culpa do aumento dos casos, não é do comércio aberto. Os empresários colocaram balões pretos nos seus veículos, simbolizando LUTO pelo comércio da cidade, e seguiram por algumas ruas de Jequié e pararam em frente a prefeitura municipal, onde algumas pessoas usaram o microfone do carro de som para pedirem ao prefeito Sérgio da Gameleira, que olhe pela economia do município.

O decreto municipal está válido até o próximo dia 03 de agosto, onde o prefeito de Jequié, autorizou a reabertura de alguns segmentos, mas, manteve as lojas de eletros e móveis, calçados, vestuário, salões de beleza, bares, restaurantes, academias e outros segmentos fechados.

Na carreata de ontem (28), até mesmo os donos de comércio que por ordem de decreto, estavam funcionando, compareceram para prestar solidariedade aos colegas empresários. Fotos: Blog Jequié Urgente

