Empresários participam de carreata em prol do comércio de Jequié

Hoje dia (28), empresários do município de Jequié estão organizando uma carreata em prol do comércio de Jequié, que vem sofrendo muito com a pandemia e com o fechamento do mesmo.

Durante esse mês de julho, praticamento o comércio permaneceu todo fechado, devido a decretos que vem sendo feitos pelo prefeito do município. No final da tarde de ontem (27), mais um decreto foi publicado, onde a maioria das lojas permanecem fechadas pelo menos até o próprio dia (03).

Lojas estão decretando falência, e vários empresários estão vendo seu comércio literalmente falir. O nosso Blog vai acompanhar a movimentação na manhã desta Terça – Feira (28).

