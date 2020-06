Empresários preocupados e comércio de Jequié a beira da falência

A expectativa criada por vários comerciantes na cidade de Jequié, pela reabertura do comércio caiu por terra na tarde de ontem (08), com a publicação do novo decreto. Neste novo decreto a maioria das lojas do varejo permanecem fechadas e com isso os proprietários estão preocupados com a situação.

Foram feitas algumas reuniões entre CDL, ACIJ e Prefeitura de Jequié. mesmo sendo exposta toda a dificuldade que o empresário vem enfrentando na cidade, não foi flexibilizado a reabertura gradual do comércio.

Se esperava pelo menos que fosse feito em Jequié o que está sendo feito em outros municípios da Bahia e até do Brasil, que é a reabertura gradual e na forma de rodízio. Onde uns segmentos abrem pela manhã e outros segmentos pela tarde. Como inclusive foi feito em Jequié no início da pandemia.

O comércio do município permanece fechado a quase três meses, e com isso várias pessoas já foram demitidas e muitas outras estão preocupadas em perder seus empregos. A maioria dos empresários pagam aluguel do ponto comercial e esta cada dia mais difícil manter o negócio.

Em conversa informal com um empresário Jequieense, ele nos informou que paga 10 mil reais mensais de aluguel e tem uma folha mensal de pagamento de funcionários de mais ou menos 20 mil reais mensais, e nos últimos 03 meses ele já acumula um saldo negativo de quase 100 mil reais. Já um outro nos informou que além dos compromissos financeiros que tem que pagar, os produtos vendidos em sua empresa tem data de validade e o prejuízo pode ser muito maior.

Várias pessoas pedem a reabertura gradual do comércio, onde o empresário ficaria obrigado a exigir dos clientes o uso de máscara dentro da loja, álcool em gel suficiente para o cliente que entra-se no estabelecimento, e se comprometeria também com a quantidade de pessoas a entrarem na empresa por vez.

Por outro lado a prefeitura do município iria fiscalizar as empresas, para que as exigências fossem cumpridas.

O que é questionado por empresários e até por moradores é o grande fluxo de pessoas que diariamente é vista em Bancos, lotéricas e até hipermercados na cidade.

O decreto que foi publicado no dia de ontem (08), tem validade até o próximo dia 15 de Junho e espera-se que o bom senso e o diálogo prevaleça. Mas, com atitudes!!!

