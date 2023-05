Encontro de cardiologia movimenta turismo de eventos na Bahia

“A Bahia tem o cheirinho de dendê. Pretendo ir ao Elevador Lacerda para apreciar aquela vista maravilhosa”. O relato do médico paulista Eduardo Guidoni, 52 anos, aconteceu, nesta quinta-feira (25), no Centro de Convenções de Salvador, na abertura do 35º Congresso de Cardiologia da Bahia e 29º Congresso Nacional DERC (Departamento de Ergometria, Exercício, Cardiologia Nuclear e Reabilitação Cardiovascular). Mais de 1,2 mil profissionais, do Brasil e do exterior, participam das atividades que seguem até sábado (27).

Os debates sobre os avanços no tratamento das doenças do coração são promovidos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, seção Bahia (SBC-BA), com apoio da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA). Os congressistas também movimentam a cadeia econômica nas zonas turísticas Baía de Todos-os-Santos e Costa dos Coqueiros, impactando os setores de transporte, hotelaria, gastronomia e comércio de souvenirs.

“O apoio do Governo do Estado foi fundamental na realização do nosso congresso, que contribui para a ciência e o incremento do turismo. Com essa parceria, temos a perspectiva de trazer um evento ainda maior para a Bahia, que é o Congresso Nacional de Cardiologia, reunindo de 8 a 10 mil participantes”, ressaltou o presidente da SBC-BA, Joberto Sena.

A médica carioca Beatriz Pontes, 58 anos, aproveitou para declarar sua admiração pelo destino escolhido para sediar o encontro. “Há muito tempo eu não vinha a Salvador e estava com saudades. Os baianos são muito receptivos, os lugares são lindos e as praias e a comida são maravilhosas”.

“Já estive no Pelourinho, ontem à noite, e achei bonito e seguro. Se o tempo deixar, pretendo ir à praia para voltar a colocar os pés no mar da Bahia”, completou a congressista de São Paulo, Júlia Melo, 30 anos. Informações e Foto: ASCOM SETUR

