Encontro de sanfoneiros movimento a Praça Rui Barbosa no último domingo

Ao som de uma orquestra de sanfonas, instrumento que faz parte da Cultura e da história do povo nordestino, e com a presença de dezenas de músicos e artistas, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, realizou, às 18h do último domingo, 18, o Encontro dos Sanfoneiros de Jequié. O evento ocupou o palco da Praça Rui Barbosa, animando o público que, além da decoração e iluminação natalina, curtiu e dançou forró do bom. Estiveram presentes o secretário de Cultura e Turismo, Domingos Ailton; os sanfoneiros Gilson Prates, Palmeiron Andrade, o médico, Lourival Eça; equipe técnica da Secretaria; demais artistas, músicos e público frequentador.

O encontro marcou a passagem da data de aniversário de Luiz Gonzaga, denominado o Rei do Baião, celebrou o Dia Nacional do Forró e prestou homenagem ao sanfoneiro “Tribuna do Acordeon”, que ganhou um quadro assinado pelo artista plástico, Luciano Lélis. Arlindo Batista Santana de Souza, o Tribuna, nasceu no município de Santa Teresinha, jequieense de batismo, ficou conhecido no meio artístico por animar os forrós mais tradicionais da cidade, há dezenas de anos, sempre se apresentando com a sanfona, acompanhado pela zabumba e triângulo.

A Praça foi tomada de famílias e muitos casais que, emocionados pelas apresentações, improvisaram danças e folguedos juninos ao som das músicas de Luiz Gonzaga, o maior e mais fiel representante do estilo musical. De acordo com o sanfoneiro e cantor, Gilson Prates, o grupo de sanfoneiros já se reúne em ambiente virtual, através de um grupo em aplicativo de mensagem e, com apoio da Prefeitura de Jequié, esse encontro público foi possível. Informações e Foto: SECOM/PMJ

