Encontro Escritoras Negras acontecerá próximo sábado (24), em Jequié

Um encontro muito especial acontecerá no próximo sábado (24), na Escola Padre Molina, na comunidade do Barro Preto, Joaquim Romão. O tema escolhido será ” Em homenagem ao dia internacional da mulher negra, latina e Carinbenha e dia do escritor”, com as participações da escritora Raiana Soares e Luciara Furtuozo. Encontro Escritoras Negras será as 14 horas e é aberto ao público. Uma realização da Associação Quilombola do Barro Preto em Parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Jequié.