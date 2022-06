Encontro reúne cerca de mil enfermeiros Responsáveis Técnicos na Bahia

Cerca de mil enfermeiros Responsáveis Técnicos (RTs) estiveram reunidos nestas terça (14) e quarta-feira (15) em evento promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA), em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). O Encontro de Enfermeiros RTs da Bahia 2022 teve como tema central “Excelência e segurança no exercício profissional” e ocorreu na Escola de Saúde Pública da Bahia (ESPB), em Salvador. O evento foi gratuito, com certificação, presencial e com transmissão online.

A presidente do Coren-BA, Giszele Paixão, ressaltou que o evento teve o objetivo de fortalecer a qualidade da assistência e dar visibilidade, empoderamento e autonomia ao trabalhador de Enfermagem. “Sabemos da complexidade que é realizar este trabalho e, por isso, buscamos estar cada vez mais próximos do profissional, dando apoio e assessoramento nas atividades que são desenvolvidas nas instituições de saúde, trazendo orientações em relação a suas atribuições e competências técnicas”, disse.

Nesta quarta-feira (15), o coordenador do Grupo de Trabalho de Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional do Cofen, Claudio Porto, abordou temas relacionados à gestão da qualidade e gerenciamento de risco em serviços de saúde e à segurança do paciente, juntamente com as enfermeiras Rúbia Natasha Maestri, gerente de Enfermagem no Hospital Moinho dos Ventos (RS), e Lívia Maria Santos, enfermeira assistente no Hospital Universitário Lauro Wanderley (PB).

“Trouxemos algumas situações importantes para o trabalho do enfermeiro que é líder do processo de assistência e do cuidar, para que ele tenha elementos em seu processo de gestão e ferramentas essenciais à melhoria da qualidade e à verdadeira e completa gestão de risco, trazendo benefícios para a sociedade”, destacou Cláudio Porto, que também é chefe do Escritório Administrativo do Cofen no Rio de Janeiro e integra a Comissão Nacional da Qualidade do Cofen. Ele coordenou ainda a exposição de painéis de indicadores relacionados a boas práticas de gestão na área de saúde.

No encerramento das atividades, o Coren-BA prestou uma homenagem ao servidor do Cofen, Elderson Ferreira da Silva. “Palavras são insuficientes para demonstrar toda a gratidão que sentimos por você ter dedicado tempo apoiando o Coren-BA, por isso prestamos essa singela homenagem, fazendo uma menção honrosa e lhe entregando a comenda de Amigo da Enfermagem, em reconhecimento aos relevantes serviços que você tem prestado ao Coren-BA”, destacou a presidente Giszele. Informações e Foto: NUCOM/COREN/BA

