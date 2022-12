Encontro reúne mais de mil auxiliares e técnicos de Enfermagem da Bahia

Mais de mil profissionais participaram do 10º Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, realizado nesta quinta-feira (22), no Fiesta Convention Center, em Salvador. O evento foi promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) e ocorreu no formato híbrido (presencial e online).

A presidente do Coren-BA, Giszele Paixão, destacou que esta semana tem sido muito importante para a enfermagem brasileira, devido à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição que viabiliza fontes de custeio para o piso salarial da categoria. “Acreditamos que esta aprovação seja suficiente para o STF derrubar a suspensão do nosso piso o quanto antes e estamos trabalhando juntamente com o Sistema Cofen/Conselhos Regionais e outras instituições representativas da enfermagem para que isso aconteça”, disse.

Giszele também anunciou que o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) está lançando um programa de pós-formação gratuito voltado para técnicos de enfermagem. “No total, o programa vai oferecer 50 mil vagas em todo o país, com carga horária de 300 horas que acontecerá no formato híbrido”, completou.

O Deputado Federal Jorge Solla participou da abertura do evento e ressaltou as tratativas ocorridas no Congresso Nacional para a aprovação da PEC da Enfermagem. “A mobilização, a pressão e a cobrança da categoria foram essenciais para conseguirmos a aprovação do piso nas casas legislativas”, comentou.



A palestra magna foi ministrada pelo auxiliar, técnico de enfermagem e membro da Comissão Nacional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (CONATENF), Jefferson Caproni. Ele apresentou o tema “Conhecimentos e saberes no contexto profissional”.

Em seguida, a programação contou com palestra de Wbiratan Souza, membro da Comissão Nacional de Urgência e Emergência do Cofen. Ele abordou o tema “Parada Cardiorrespiratória e Reanimação Cardiopulmonar: alta performance e simulação realística”. No período da tarde, o conselheiro do Coren-BA, Jefferson Alves, ministrou a palestra Atenção a segurança do paciente pediátrico na terapia intravenosa.



O 10º EBATE foi encerrado com a participação da enfermeira Maria do Socorro Mota, membro da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Mental do Cofen. A profissional abordou o tema “Enfermagem no contexto de pandemia: acolher vidas para fortalecer emoções”. O encontro contou ainda com a presença de conselheiros do Coren-BA. Informações: NUCOM/CORE-BA Foto: Ede Marcus/Divulgação

Comentários no Facebook:

Comentários