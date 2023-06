Enfermeiro Cezar Black participa de homenagem promovida pelo Coren-BA na Bahia

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) realizou, na noite desta segunda-feira (29), uma homenagem ao mês da Enfermagem, Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador. Na oportunidade, o enfermeiro Cezar Black, que representou a enfermagem na mais recente edição do reality show Big Brother Brasil, também recebeu uma homenagem, diante de uma plateia formada por representantes de instituições da área de saúde e parlamentares.

“Ao cobrar o piso nacional da enfermagem no programa líder de audiência nacional, Cezar Black deu voz aos milhares de profissionais que enfrentam jornadas exaustivas, baixos salários e condições de trabalho precárias, trazendo à luz a realidade desses bravos profissionais, que muitas vezes são responsáveis por sustentar o sistema de saúde em seus ombros”, destacou a presidente do Coren-BA, Giszele Paixão.

Ela iniciou sua saudação parabenizando todos os profissionais de enfermagem da Bahia pela luta em prol do piso salarial. “Em diversas ocasiões estivemos nas ruas, cobrando não apenas a aprovação do projeto de lei 14.434, mas de todo o arcabouço legal que viabilizou a sua implementação em todo o país”, completou. Na sequência, foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem a todos os profissionais de enfermagem que sucumbiram à contaminação pela Covid-19.

Visivelmente emocionado e na presença de familiares, de conselheiros do Coren-BA e de Solange Nery, trineta da pioneira da enfermagem brasileira, Anna Nery, o enfermeiro Cezar Black lembrou do início de sua carreira e reverenciou a profissão que escolheu para seguir carreira. “Vivi enfermagem a minha vida inteira e carrego isso aonde eu for e no programa não foi diferente. O que fiz foi falar sobre a minha vivência de enfermagem, onde eu carrego a nossa luta diária, nossos desafios e nossa força. Eu não estaria onde estou hoje se não fosse a enfermagem, porque realmente nós podemos ser aquilo o que queremos ser, porque somos grandes, fortes e únicos dentro de todo o universo da saúde brasileira”, disse Black.

O deputado distrital Jorge Vianna participou do ato e parabenizou o Coren-BA pela iniciativa. “homenagem mais do que justa. Cezar Black não está aqui somente porque ele participou da casa, mas porque ele representa verdadeiramente a enfermagem”, destacou Vianna, ao lembrar que Cezar Black é negro, assim como mais de 60% dos profissionais de enfermagem, tem dois empregos como grande parte da categoria e saiu da sua cidade natal para tentar a vida em um lugar que não conhecia. Informações e Foto: NUCOM/COREN-BA

Comentários no Facebook:

Comentários