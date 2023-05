Enfermeiro e ex-BBB Cezar Black será homenageado pelo Coren-BA na Câmara Municipal de Salvador

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) realiza na próxima segunda-feira (29), às 18h, no Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador, uma homenagem ao Mês da Enfermagem, comemorado em maio. Na oportunidade, o enfermeiro baiano e ex-BBB Cezar Black estará presente e será homenageado. Ele participou da última edição do reality show, que foi finalizada no último dia 26 de abril.



“Ao cobrar em rede nacional a implementação do piso salarial, Cezar Black se tornou um verdadeiro defensor da valorização da enfermagem. Sua participação em programa líder de audiência nacional também ampliou consideravelmente a visibilidade desta categoria, que cumpre um papel desafiador na garantia da saúde da população, mas que ainda luta por reconhecimento e valorização”, destaca a presidente do Coren-BA, Giszele Paixão.



A homenagem faz parte da programação da Semana da Enfermagem 2023, que tem como objetivo valorizar e reconhecer a importância da profissão na sociedade, promover o debate sobre questões relacionadas à saúde, além de oferecer uma oportunidade para atualização e aprimoramento profissional. O tema central deste ano é “Enfermagem: Uma Força para a Saúde Brasileira e Fortalecimento do SUS”. Informações e Foto: NUCOM/COREN-BA

