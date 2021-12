Engenheiro do DNIT tranquiliza motoristas que trafegam pela BR 330 próximo a Jequié: OUÇA

No final da tarde de hoje (28), um vídeo que realmente viralizou em aplicativos de troca de mensagens, onde uma moradora do KM 19 na BR 330, mostra uma erosão as margens da BR 330 e avisa para as autoridades o risco de acidentes no local. Logo após um áudio do Engenheiro do DNIT da unidade local aqui de Jequié, Eginaldo Machado, explicou a situação e disse que não havia perigo algum de deslizamento de terra, e que o mesmo pessoalmente foi ao local e verifico uma pequena fissura na descida de água e que inclusive já que iria bloquear a descida de água. Ele também agradeceu a moradora que gravou o vídeo, no intuito de alertar as pessoas.

