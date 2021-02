Enorme cratera se abre na rua Antônio Orrico e assusta pessoas

Na tarde de ontem (08), uma enorme cratera se abriu e assustou moradores e transeuntes na rua Antônio Orrico, sentido bairro do São Judas Tadeu. Segundo informações de moradores, no local foi feito um serviço a algum tempo pela Embasa, e com as chuvas que caíram na madrugada de ontem (08), o buraco se abriu. Esperamos que a embasa realize o mais breve possível a obra do local.

