Entidades se unem na campanha “Jequié Cidade Solidária”

Em tempos de coronavírus, a solidariedade tem desempenhado um papel essencial para o combate à disseminação do vírus. E foi com este objetivo que um grupo de ações sociais denominado de ‘Jequié Cidade Solidária’ se reuniu na manhã desta quarta e quinta-feira, dias 1 e 2, no prédio sede da Prefeitura de Jequié, a fim de estruturar ações de apoio às famílias de pessoas carentes neste momento de enfrentamento ao coronavírus, por meio da arrecadação de alimentos e produtos de higiene.

A iniciativa conta com a participação do Rotary Clube Jequié Norte; da Paróquia Catedral de Santo Antônio; da Ordem dos Pastores Evangélicos de Jequié (OPEJ); da Associação Judô Ação; do 19º Batalhão de Polícia Militar; do 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros; da Associação Comercial e Industrial de Jequié (ACIJ); da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL); do projeto sociocultural ‘Agulhas do Poder’; da ‘Brinquedolândia’; da Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social; da Superintendência Municipal de Trânsito; da Secretaria de Esporte e Lazer e da Secretaria de Cultura e Turismo.

Confira a lista de locais para a entrega de alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e de limpeza:

– Ginásio de Esportes Aníbal Brito, no bairro Jequiezinho;

– Rotary Club Jequié Norte / Associação Judô Ação, na Avenida Lions Club, S/N, no bairro Jequiezinho;

– 19º Batalhão da Polícia Militar;

– 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros;

– Igreja Batista Betânia, localizada na Avenida Governador Lomanto Junior;

– Igreja Católica São Francisco;

– Estádio Waldomiro Borges;

– Posto Jaguar, localizado na Avenida Presidente João Goulart, no Centro da cidade;

– Sede da SUMTRAN, na Avenida Governador Lomanto Junior,

– Posto da Polícia Rodoviária Federal.

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários