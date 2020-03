Entrada de veículos de passageiros de outras cidades tem restrição em Maracás

A Prefeitura de Maracás, no Vale do Jiquiriçá, publicou um decreto restringindo a entrada de pessoas e veículos em função da pandemia de coronavírus. Entre as medidas que devem ser adotadas, estão à restrição de entrada de veículos e seus ocupantes, no município, com a realização, por parte da Prefeitura, com apoio da Polícia Militar, de barreiras sanitárias.

Nesta segunda-feira (23), as principais vias de acesso a Maracás já contaram as barreiras, montas pelas secretarias de Saúde e Infraestrutura e monitoradas pela PM. O decreto 467 tem prazo de 15 dias, podendo ser prorrogado. A Prefeitura diz estar adotando diversas medidas restritivas para a contenção do COVID-19. Contudo, populares em Maracás fazem questionamentos sobre as atividades da mineradora Largo Resources, proprietária da mina de vanádio no município onde atua com centenas de pessoas.

Uma reunião entre Prefeitura e representantes da empresa estaria prevista para ocorrer na tarde de hoje e discutir normas a serem adotadas. As últimas informações são de que a Largo já reduziu em 30% o número de trabalhadores que atuam na mineradora. Informações Blog Marcos Frahm. Foto Reprodução

