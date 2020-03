Entrega do Prêmio da Promoção de Verão do Blog Coisas de Wilma

A ganhadora da Promoção de Verão do Blog coisasdewilma, Natcha Sotero (@natchasotero) foi retirar o seu prêmio hoje (09), na Carmen Steffens Jequié: uma linda bolsa de praia da marca!

O sorteio foi realizado no perfil oficial no instagram e no blog www.coisasdewilma.com.br neste domingo do Dia Internacional da Mulher. Sorteamos a ganhadora utilizando a ferramenta SorteioGram (https://sorteiogram.com/) e após o sorteio foi feita uma conferência se a felizarda realizou todos os passos necessários para ganhar o prêmio: Foto: Blog coisas de Wilma

