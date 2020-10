Entrega dos kits da agricultura familiar aos estudantes será iniciado na segunda-feira (19), em Jequié

Para garantir que os estudantes do Sistema Municipal de Ensino contem com o apoio nutricional, relativo à merenda oferecida nas escolas municipais, que estão com as aulas suspensas por conta da pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, e em parceria com o Conselho de Educação Alimentar, o CAE, vem ao longo dos últimos meses, distribuindo kits emergenciais e kits de produtos da agricultura familiar. Dando prosseguimento as entregas dos kits, será iniciado o 5º Ciclo, na próxima segunda-feira, dia 19, com alimentos da agricultura familiar.

Distinto dos kits emergenciais, que contém produtos não perecíveis, os da agricultura familiar contam com tomate, cebola, pimentão, cenoura, batata inglesa, chuchu e laranja. Os alimentos, que são produzidos pelos pequenos agricultores do município, são selecionados pela qualidade e importância nutricional, obedecendo a recomendação do CAE.

Para receber o kit da agricultura familiar, os responsáveis pelos estudantes, devem comparecer às unidades escolares constantes no cronograma em anexo, utilizando máscaras de proteção, conforme estabelecido em Decreto Municipal, e portando seu documento de identidade com foto, além do documento de identificação do estudante pelo qual é responsável. Informações: ASCOM/PMJ

