Entrega dos Kits Emergenciais para alunos da Rede Pública Municipal é retomada em Jequié

Como forma de auxiliar os estudantes do Sistema Municipal de Ensino, que durante o período da pandemia do novo Coronavírus estão com as aulas suspensas, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, e em parceria com o Conselho de Alimentação Escolar (CAE), retomará na segunda-feira, dia 14, a entrega dos kits emergenciais, em seu 3º ciclo e 3º semana de distribuição. Para os pais ou responsáveis terem acesso ao kit, é necessário comparecer a unidade escolar, nos dias e horários definidos pelo cronograma, portando documento pessoal, com foto, e documentos do estudante pelo qual é responsável.

