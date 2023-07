Entrevistamos o Secretário de Saúde de Jequié e a Coordenadora do Ceraje. ASSISTA

Na última terça-feira (25), uma enorme fila no Ceraje, chamou a atenção de várias pessoas que passava na Rua Dom Pedro II e Avenida Rio Branco. Pessoas entraram em contato com a reportagem do Jequié Urgente, onde várias reclamações davam conta da demora em marcação de exames, falta de triagem na fila, falta de informação e também a demora para realização de exames em Jequié.



Recebemos o Secretário de Saúde do Município Marlon Dourado e a Coordenadora Geral do CERAJE, Sra Conce. Em entrevista, Marlon, informou que há muito tempo não se via uma fila naquela magnitude e que no último dia 25, mais de 2.500 procedimento foram marcado no CERAJE. Segundo o Secretário de Saúde, de janeiro a junho do corrente ano, já foram realizados mais de 450 mil procedimentos nas unidades de saúde do município.



A Coordenadora do CERAJE, a Sra Conce, informou também, que a triagem é feita diariamente por funcionários qualificados. Questionada sobre a demora em chamar pacientes para realização de exames, ela informou que a equipe da central de regulação, entra em contato com as pessoas através de número tefonico deixado na hora da marcação, mas, na sua maioria o interessado acaba não respondendo ao contato. A coordenadora informa as pessoas que reclamam que tem agendamento há mais de meses ou até anos, que retornem ao CERAJE, para ter informações do que está ocorrendo.



Marlon Dourado, Secretário de Saúde de Jequié, ainda falou sobre falta de médicos em unidades de saúde, falta de especialistas em algumas áreas médicas e alguns outros assuntos. ASSISTA ENTREVISTA COMPLETA LOGO ABAIXO.

