Equipe ” Bola de Ouro”, composta porJequieenses irá transmitir jogos do Campeonato Baiano 2022

A Equipe Bola de Ouro, tradicional grupo de comunicação esportiva do interior da Bahia, vai transmitir os jogos do Doce Mel no Campeonato Baiano 2022 pela Ubatã FM 91,9. Sempre meia hora antes dos jogos será levado ao ar o “Esperando o Futebol”, seguido da transmissão esportiva. Compõem a equipe neste ciclo do Baianão os cronistas Wando Pereira, Waldemir Vidal, Irlan Vieira e Roberto Mendes. A Ubatã FM tem grande alcance na região Sul/Centro-Sul do estado da Bahia, e tem encontro marcado com a emoção do futebol no rádio no próximo dia 15, às 15h30, com o pré-jogo e jogo Jacuipense x Doce Mel, rodada 1 do estadual.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários