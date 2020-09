Equipe Bola de Ouro transmitirá a Série B do Baianão 2020 pela Jequié FM 89.7

Uma das equipes mais experientes do rádio esportivo do interior da Bahia está de casa de nova. A Equipe Bola de Ouro acertou com a Jequié FM 89,7 para as transmissões dos jogos da Associação Desportiva Jequié (ADJ) na Série B do Campeonato Baiano de 2020.

Com passagens por varias emissoras na cidade Jequié e região a Equipe Bola de Ouro é a mais tradicional no ramo do radio esportivo da cidade, com transmissões de várias edições do Campeonato Baiano das Séries A e B, Baiano Feminino de Futebol, além de jogos de competições nacionais como Brasileiro e Copa do Brasil.

Com a missão de levar emoção aos ouvintes amantes do radio e do futebol, a equipe se prepara para mais uma jornada ao lado da ADJ na busca do retorno à elite do futebol estadual; digital e atenta às novas tecnologias, promete novidades que ampliarão a cobertura, análise e discussão de todos os temas ligados à ADJ e ao futebol baiano de maneira geral.

Contatada através de sua coordenação, a equipe agradece a acolhida e boa vontade da direção da rádio, nas pessoas da Sra Wilma e do radialista Lucas França; todos estão confiantes numa parceria de sucesso.

O Jequié estreia no Campeonato Baiano da Série B no dia 25 de outubro, aniversário da cidade, e você pode acompanhar através da Jequié 89,7 FM com a Equipe Bola de Ouro.

