Equipe CETO do 19° BPM é recebida a bala e homem é alvejado no Joaquim Romão

No início da noite de hoje (14), uma guarnição da equipe CETO, do 19° BPM, estava em rondas pelo Joaquim Romão, quando um grupo em atitude suspeita foi avistado. Foi dada voz de parada, mas, segundo informações policiais, os indivíduos dispararam na guarnição, que revidou! Um dos homens foi atingido e socorrido até a emergência do Hospital Prado Valadares, onde evoluiu a óbito. Com o homem de 30 anos, os militares apreenderam 01 Revólver Calibre. 38, com 04 munições deflagradas e 01 intacta, 01 Balança de precisão, 36 pedras de crack, 23 trouxas de cocaína, 01 Tablete de aproximadamente 01 kg maconha prensada e 02 Celulares Samsung. O corpo do indivíduo foi encaminhado para o IML para identificação e posteriormente ser necrópsiado.

