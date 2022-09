Equipe da Largo promove trilha ecológica na comunidade de Pé de Serra

A comunidade do povoado de Pé de Serra terá uma manhã diferente no próximo domingo (25), quando acontece a Trilha Interpretativa de Educação Ambiental. A caminhada sairá da Escola Adeovaldo, às 7 horas, passando por pontos como o cemitério local, e termina às 12 horas com um almoço coletivo. “Nosso objetivo é conectar ainda mais as pessoas à natureza, reforçando a importância de proteção do meio ambiente. Depois de Pé de Serra, levaremos a ação para outras comunidades”, adianta Analista de Meio Ambiente Sênior, Janete Gomes Abrão Oliveira.

A Trilha deste domingo faz parte de uma série de iniciativas da empresa na área de educação ambiental que incluem ações internas, como o Happy Hour Ambiental, e externas como Formação de Agentes Ambientais e o Dia do Bicho do Mato. “Nosso objetivo é disseminar informações sobre educação ambiental e as políticas de sustentabilidade da Largo, desenvolvendo a consciência ecológica do nosso time e da população da zona rural e urbana, quanto à convivência saudável do homem com a natureza, além de criar canal de comunicação direta entre comunidade e a empresa, permitindo estreitar os laços e esclarecer aspectos relacionados aos valores e práticas sustentáveis da empresa”, completa Janete.

Para participar da Trilha Ecológica não é necessária nenhuma inscrição, basta comparecer à Escola Adeovaldo, às 7 horas. Algumas dicas são: use tênis ou botas e roupas confortáveis para caminhada, não se esqueça do protetor solar, leve frutas ou petisco leves como coco licuri e muita disposição para se divertir e aprender. Informações e Foto: ASCOM/LARGO

