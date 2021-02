Equipe da prefeitura de Jequié faz distribuição de máscaras e álcool em gel

Nesta sexta-feira foi iniciada uma ação de reforço ao enfrentamento à pandemia da Covid-19, levando-se em conta o aumento do número de novos casos da doença na cidade. Equipes compostas por profissionais de diversas secretarias municipais, juntamente com a equipe educativa dos Agentes de Combates às Endemias – ACEs, fizeram a distribuição de máscaras e álcool em gel.

Começando pela Avenida Alves Pereira e demais ruas do Centro, priorizando as áreas no entorno das agências bancárias, os pontos de parada de ônibus, e também, na Praça Rui Barbosa e no entorno do Centro de Abastecimento Vicente Grilo, contemplando centenas de pessoas que frequentam os espaços públicos, auxiliando no combate à disseminação da doença. A ação está programada para ser feita, também, neste sábado e domingo, dias 20 e 21, desta vez, nas principais feiras da cidade e, posteriormente, será estendida aos demais bairros e distritos da cidade.