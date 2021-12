Equipe do Corpo de Bombeiros andam 09 KM a pé e resgatam idosa impossibilita de andar em Jequié.

Desde o início das chuvas em Jequié e Região, a equipe do 8° GBM em Jequié, está a postos 24 horas para salvar vidas. Uma equipe de Bombeiros Militares, foram até a vila suíça que fica próximo a BR 116, para resgatar uma idosa que estava impossibilita de andar, e para chegar até a sua residência, o único jeito era a pé. Os militares não mediram esforços e andaram por cerca de 09 KM e resgataram a idosa e levaram a mesma até a viatura, que já espera a equipe e a idosa foi levará para a emergência do HGPV. Em outra ocorrência, o próprio comandante da unidade, Ten Coronel Bruno Faneli, foi com uma equipe e resgatou um pescador que estava ilhado em árvores no Rio de Elza e quase se afoga. A vítima foi resgata com auxílio de um barco e entregue aos seus familiares. Outra ocorrência atendida, a vítimas estava montado em seu cavalo próximo a Ponte Teodoro Sampaio, onde o animal e seu dono acabaram caindo em um buraco. O homem foi resgatado pelos Bombeiros Militares, e depois de algumas horas de trabalho, o animal também foi resgatado com ajuda de um caminhão Munk. A equipe do Jequié Urgente, parabeniza toda equipe de Bombeiros Militares do 8° GBM, que não medem esforços, inclusive arriscando as próprias vidas, para salvar vidas, seja humanas ou de animais. Qualquer emergência, LIGUE 193.

