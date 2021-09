Equipe do IFBA Jequié é campeã do Hackathon Juventudes

A equipe formada por estudantes do ensino médio, técnico e superior se destacou no Hackathon Juventudes, evento realizado pelo Conselho Estadual da Juventude, vinculado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (SJDHDS), em parceria com a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).

O evento concluído no dia 20 de agosto foi transmitido pelo canal da SECTI Bahia no YouTube. Os estudantes Lucas Daniel Costa Souza e Jeová Cosme de Jesus Pinheiro, do 4º ano do curso Técnico de Informática – forma Integrada; Danton Rômulo da Costa Pitombo, do 5º semestre do curso de Engenharia Mecânica com linha de formação em Mecatrônica; Michell Lincoln Barreto Dias, egresso do curso Técnico em Informática, forma Integrada; e Paulo Uilian Barros Lago, egresso do curso Técnico em Eletromecânica, forma Subsequente, foram orientados pelo professor Márcio Henrique Alves dos Santos.

A equipe jequieense apresentou projetos de inovação tecnológica digitais para engajar o debate social em torno de estratégias de convivência e interação segura da juventude. O desafio proposto girou em torno do tema: “O Jovem na Pandemia – como conviver e interagir de forma segura”. O projeto vencedor foi o “Crowdless”, ferramenta que permite compartilhar informações acerca das condições sanitárias de ambientes e que facilita o acesso dos dados do local que as pessoas pretendem frequentar.

Os vencedores do desafio foram premiados com 5 chips de 10GB da USE Telecom, mentoria de 4 horas da Wakanda Educação Empreendedora durante 1 ano e licença PRO para todos os cursos online da startup Digital InnovationOne (DIO).

