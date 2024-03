Equipe ” Feras no Pedal”, comemoram 05 anos de existência em Jequié. ASSISTA

O ciclismo em Jequié tem crescido muito em Jequié no últimos anos. Uma equipe veterana que não para de crescer, é a ” Feras no Pedal”. Há 05 anos um grupo de amigas decidiram fundar a equipe e a cada ano que passa o grupo não para de crescer. Atualmente a equipe é formada por cerca de 70 mulheres, que saem em passeios pela cidade, e algumas delas até disputam competições pela Bahia a fora. Umas das participantes, já chegou a sair de Jequié com destino a cidade de Ilhéus pedalando. A reportagem do Jequié Urgente, reuniu algumas delas para falar sobre as Feras no Pedal.

Fabricia, umas das fundadoras disse em entrevista que quem quiser participar, basta entrar em contato e se reunir com a equipe. A única exigência para participar do Feras no Pedal, é usar os equipamento de segurança, a exemplo do capacete que é indispensável. Assista a entrevista feita com o grupo que é única e exclusivamente composto por mulheres.





