Equipe Nova União promove neste sábado (02), “treinão”, feminino de Jiu Jitsu em Jequié

Acontecerá no próximo sábado (02), um “treinão”, de Jiu Jtsu para as mulheres. O treino será ministrado pelo professor faixa preta, sensei Bruno Duque, faixa preta 3º grau e sua esposa, a instrutora faixa marron, Taiane Fragassi. O treino é aberto para todas as equipes que desejam participar, pois p Jiu Jitsu é uma arte de fazer amizades e não afastar pessoas. As mulheres vem se destacando no esporte a cada dia e em Jequié não esta sendo diferente. leve sua equipe e participe.

