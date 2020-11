Equipes da Secretaria de Saúde de Lagedo do Tabocal estarão de serviço na eleição

O município de Lagedo do Tabocal, na gestão da prefeita Mariane Fagundes (PSD), é a melhor referência regional em saúde quando o assunto é combate e prevenção ao COVID-19, reconhecido inclusive pelo TCM.

Diante do compromisso e preocupação com a coletividade, sob a orientação da prefeita Mariane Fagundes (PSD), a Secretária de Saúde Thamiles Machado, estará com equipes em todas as sessões eleitorais no dia 15 de novembro, data da eleição, com a finalidade de orientar os eleitores sobre a importância do distanciamento social, distribuição de máscaras descartáveis e em posse de álcool em gel para quem precisar.

