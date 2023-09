Escola Gestão CPM alcança 1° lugar no IDEB e torna-se referência no Vale Jiquiriça

O Comandante da 93ª CIPM, Maj PM Orlins, recepcionou e homenageou uma comissão da Escola Municipal Renato Vaz Sampaio, de gestão compartilhada – modelo CPM – que foi a 1ª colocada no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica – IDEB – entre todas as escolas públicas da região no Vale do Jiquiriça.

O resultado de excelência no ensino reflete o sucesso da parceria da PMBA e o município.

“A atuação da PMBA na educação da população é motivo de orgulho, não bastassem os índices de desempenho educacional dos Colégios da Polícia Militar, as escolas municipais de Gestão Compartilhada modelo CPM corroboram e demonstram a efetividade do modelo. Participar desse processo e ter sido egresso de um CPM, que forjou toda minha formação desde os 08 anos de idade, suscita uma miscelânea de sentimentos, desde a gratidão até a sensação de dever cumprido. Parabéns a todo corpo docente, discente e aos Policiais militares que realizam um trabalho pautado na excelência.” declarou o Maj PM Orlins, Comandante da 93ª CIPM. Informações e Foto: SITE ITIRUÇU ONLINE

Comentários no Facebook:

Comentários