Escola municipal no Distrito de Monte Branco recebe computadores novos

Ampliando os investimentos que vêm sendo realizados no setor educacional, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, dá início a entrega de novos computadores, tablets e notebook às unidades de ensino. Na sexta-feira, (19), o prefeito de Jequié esteve acompanhando a chegada dos novos aparelhos na Escola Municipal Judith Rabelo Borges, no distrito de Monte Branco. Em algumas escolas, os poucos computadores existentes ou apresentavam desgastes pela ação do tempo ou estavam obsoletos. Outras escolas sequer contavam com o equipamento. A iniciativa visa renovar e modernizar a parte tecnológica das unidades escolares, auxiliando o trabalho de equipes gestoras, professores e colaboradores de diversas áreas, refletindo, consequentemente, na qualidade do ensino em toda o sistema. Nesta etapa, as unidades escolares do município vão ser contempladas com 54 computadores, cinco notebooks e mais 144 tablets, para laboratórios móveis.