Escola reinaugurada pela prefeitura na zona rural de Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, priorizando o bem-estar dos estudantes e professores, vem reformando e ampliando várias unidades escolares, na sede e na Zona Rural. O prefeito de Jequié, Zé Cocá, entregou as obras de requalificação da Escola Municipal São José, na comunidade do Riacho da Fartura, distrito de Florestal. Estiveram presentes à solenidade, além do gestor, a secretária de Educação, a professora Elvia Sampaio; o vereador Ladislau Bulhões, o Bui; o ex-vereador, José Simões de Carvalho, representando o vereador Eduardo Simões, o Duda; a presidente do CACS FUNDEB, professora Lucy de Santana; a equipe técnica da Secretaria de Educação; a equipe da unidade, moradores, professores e alunos.

O evento contou com apresentação dos estudantes e de moradores da localidade, que fizeram agradecimentos pela recuperação da escola. As obras vêm revitalizando esses equipamentos, alguns estão sendo praticamente reconstruídos, ganhando novas salas e ambientes de uso coletivo, de forma que as novas intervenções estruturais possibilitam um melhor acolhimento e propiciam mais estímulo ao desenvolvimento do processo de aprendizagem das crianças. Nesta unidade de ensino, foi feita a ampliação da área externa, que ganhou cobertura, possibilitando seu uso por parte dos alunos, a reforma do telhado, a aplicação de revestimento, reforma dos sanitários e do sistema de iluminação e pintura geral. Informações e Foto: SECOM/PMJ

