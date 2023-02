Escolas estaduais entram em recesso de Carnaval a partir da próxima sexta-feira (17)

As escolas da rede estadual de ensino estarão em recesso de Carnaval entre os dias 17 e 22 de fevereiro. As aulas serão realizadas até esta quinta-feira (16) e retomadas na quinta-feira seguinte (23), conforme o calendário escolar da rede estadual de ensino, divulgado pela Secretaria da Educação do Estado (SEC) e acessado no endereço http://escolas.educacao.ba.gov.br/calendarioescolar.



Ainda de acordo com o calendário, o recesso junino será de 19 a 30 de junho. Vale destacar que, mesmo com os recessos previstos durante o ano, são garantidos 200 dias letivos de aulas, como determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.



Atividades alusivas – As escolas da rede estadual de ensino da capital e do interior do Estado já começaram a entrar no clima de Carnaval, através da realização de atividades lúdicas e que contextualizam a importância desta tradicional festa para a cultura baiana. Em Salvador, os estudantes do Colégio Estadual Aliomar Baleeiro participaram, nesta terça-feira (14), de atividades alusivas ao Carnaval, como oficinas de confecção de máscaras e de maquiagem; e competições de fantasias e de dança; além de uma exposição sobre a história do Carnaval apresentada pelos professores. Uma fanfarra convidada animou a festa.



No município de Brumado, o Colégio Estadual de Brumado também preparou uma programação para os estudantes, na quinta-feira (16). Após o terceiro horário de aulas, os estudantes participarão de atividades como concurso do Rei Momo e da Rainha do Carnaval; desfile de fantasias; e, também, farão um percurso de bloquinho carnavalesco, dentro da unidade escolar. Foto Divulgação

