Escolas estaduais mobilizam estudantes para as avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb)

As escolas da rede estadual de ensino estão mobilizadas para a realização das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que serão realizadas a partir do dia 23 de outubro, em todo o país. A avaliação, que é feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), subsidiam no diagnóstico da Educação Básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante, além de oferecer elementos para a formulação, a reformulação e o monitoramento das políticas públicas.



As avaliações são aplicadas em escolas públicas e privadas, localizadas em zonas urbanas e rurais, que possuam estudantes matriculados no 2º ano, no 5º ano e no 9º ano do Ensino Fundamental e na 3ª série e 4ª série do Ensino Médio e suas modalidades, como Educação Profissional e Tecnológica e, também, para turmas de creche ou pré-escola da etapa da Educação Infantil. As médias de desempenho dos estudantes, apuradas no Saeb, juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono, apuradas no Censo Escolar, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).



A secretária da Educação do Estado, Adélia Pinheiro, destacou que o Estado desenvolve uma série de ações com foco na qualidade da educação. Ela citou, como exemplo, questões como o uso de plataformas digitais para recomposição da aprendizagem; a realização de aulões e simulados; a aplicação de provas de Língua Portuguesa e Matemática pelo Sistema de Avaliação Baiano de Educação (Sabe), realizadas de 2 a 27 de outubro, além da valorização da carreira do magistério público estadual.



Ela chama a atenção, no entanto, que um dos critérios para os indicadores do SAEB é a participação dos estudantes. “É muito importante o engajamento de todas as redes públicas de ensino para que possamos garantir a participação nas avaliações do Saeb. A taxa de participação é um critério para divulgação dos resultados das aplicações censitárias. Tenho certeza do compromisso e do engajamento das nossas escolas, dos dirigentes, educadores e, principalmente, dos nossos estudantes”, afirmou. Foto: Amanda Chung

