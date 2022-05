Escolas Estaduais na Bahia tem até 1º de Agosto para declaração do Censo Escolar 2022

O prazo para a coleta de dados do Censo Escolar 2022 foi iniciado e prossegue até o dia 1º de agosto. As escolas estaduais devem declarar as informações no Sistema Educacenso por migração e as demais devem fazê-la de forma on-line, pelo endereço https://bit.ly/3lGWXNu. O preenchimento dos dados deve ser realizado com base nos registros administrativos da escola, tais como fichas de matrícula; frequência escolar; fichas cadastrais dos profissionais; e documentação pessoal dos gestores, alunos e profissionais escolares.



A Coordenação Estadual do Censo Escolar promoverá uma série de encontros virtuais para a mobilização do levantamento do Censo Escolar da Educação Básica 2022 na Bahia. Os encontros irão contar com a participação dos técnicos responsáveis pela execução do Censo Escolar no âmbito dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE) e das secretarias municipais de Educação. Os técnicos vão conduzir os encontros, cuja pauta está relacionada ao cronograma para preenchimento do censo; alterações dos formulários disponíveis no Sistema Educacenso; conceitos; e orientações.



O levantamento abrange as diferentes etapas e modalidades da Educação Básica: Ensino Regular, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Profissional. Além disso, subsidia políticas públicas para a melhoria da educação e sua realização cumpre a legislação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).



Sobre o Censo Escolar – O Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações da Educação Básica e o mais importante levantamento estatístico educacional brasileiro na área. O processo é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e realizado em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de Educação. Para mais informações, entre em contato com a Coordenação Estadual do Censo Escolar na Bahia, através do e-mail [email protected] ou dos telefones: (71) 3115-9172/ 9067. Informações: ASCOM GOVBA/FOTO: Claudionor Jr / SECBA

