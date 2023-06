Escolas estaduais se mobilizam e apoiam estudantes para inscrições do ENEM

As escolas da rede estadual estão disponibilizando toda a infraestrutura, como laboratórios de informática, para que os estudantes façam as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que seguem até dia 16 de junho, pelo site do INEP ( https://enem.inep.gov.br/participante/#!/ ). Em sala de aula, os professores também orientam os estudantes e tiram dúvidas sobre o processo. As provas do ENEM serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro, em todo o país.No Colégio Estadual Raphael Serravale, localizado no bairro da Pituba, em Salvador, o WhatsApp e as redes sociais estão entre as estratégias utilizadas para chamar a atenção dos estudantes e apoiá-los. “Desde a primeira unidade, desenvolvemos várias atividades para apoiar nossos alunos nesta fase tão importante de suas vidas, como simulados, oficinas preparatórias e aulões aos sábados”, conta Graça Fidelis, coordenadora pedagógica da unidade.No Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP), no município de Dias D´Ávila, a mobilização dos estudantes também contempla oficinas, aulões e simulados. Para a líder de classe Lara Beatriz Lopes, o apoio dos professores, assim como o acolhimento que vem recebendo no Colégio Estadual Duque de Caxias, no município de Correntina, tem sido fundamental. “Pretendo cursar Línguas Estrangeiras com Inglês e estou muito otimista com meu desempenho nas provas”.Em Riachão das Neves, Tiago Alves Kappes e seus colegas do 3º ano do Colégio Estadual Professor Ivardo Pereira Bastos também se sentem acolhidos pela coordenação e professores, que montaram um cronograma de estudos para o ENEM. “Basicamente, todos os professores estão passando conteúdos referentes ao teste e também nos auxiliando em todas as etapas. Como líder territorial da NTE 11, no segmento rural, também estou articulando um plano de estudos como forma de ajudar meus colegas a terem um bom desempenho na prova. Sinto que meu trabalho só estará completo quando todos estiverem aptos a passar no teste”, revela Tiago.